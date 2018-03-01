Мессенджер Telegram готов отказаться от публичного ICO

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Мессенджер Telegram готов отказаться от открытой продажи криптовалюты (ICO), сообщает РБК со ссылкой на презентации компании, предназначенные для инвесторов.

«У них даже при закрытом размещении есть возможность набрать всю нужную им сумму — предложений от инвесторов много. К тому же „неподходящим“ инвесторам они сейчас могут отказывать, чего при публичном размещении может не получиться», — рассказал изданию свой источник.

Telegram в ходе двух раундов закрытого ICO намерен привлечь от инвесторов до 3 млрд долларов для инвестирования в проект новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой, а также в развитие мессенджера.

Первый раунд предварительного ICO уже принес Telegram 850 млн долларов.