(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Юлия Ибрагимова). В Казани проходит акция «Подари Коран незрячему и сделай его счастливым!», сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор попечительского совета «Ярдэм» Лирия Кусайманова.

Благотворительную акцию организовал фонд «Ярдэм».

Центр «Ярдэм» проводит курсы реабилитации для незрячих и слабовидящих, по окончании которых мусульманам дарят Кораны, напечатанные по методу Брайля.

«Во всем мире Коран, напечатанный шрифтом Брайля, выпускают только в трех местах: Саудовской Аравии, Турции и Татарстане», — отметила Лирия Кусайманова.

«После прохождения реабилитационных курсов наши ученики начинают понимать смысл жизни и для чего живут. И мы очень благодарны тем, кто поддерживает нас и готовы поддержать в дальнейшем, потому что Кораны на вес золота для незрячих. Желающих получить Коран много, списки у нас очень большие, не только из России, но и из стран СНГ», — сказала директор реабилитационного центра «Ярдэм» Малика Гельмутдинова.

Производство Корана дорогостоящее, так как требуется специальная бумага для печатания методом Брайль. Такую бумагу не выпускают в России, и они заказывают ее за границей. Стоимость комплекта составляет 7,5 тыс. рублей. В комплект входят 6 томов Корана на арабском языке, напечатанных шрифтом Брайля, рассказала Малика Гельмутдинова.

Любой желающий может помочь получить незрячим людям возможность чтения Священной книги мусульман. Обращаться следует в фонд «Ярдэм», куда можно перечислить любую возможную сумму.