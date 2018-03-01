Пользователи Facebook смогут искать работу в социальной сети

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В социальной сети Facebook появилась функция поиска работы, сообщает ТАСС.

В прошлом году сервисом могли воспользоваться только жители США и Канады, теперь же список стран расширен до 40. Точный список не приводится, но московские вакансии в выдаче есть.

Пользователи могут просматривать и размещать вакансии, отправлять резюме потенциальному работодателю и договариваться о личной встрече.

Facebook заинтересован в том, чтобы пользователи нашли работу: с 2011 года соцсеть потратила на эти цели более миллиарда, также целью инвестиций стала поддержка малого бизнеса. Такую же сумму Facebook планирует выделить на это в текущем году.

Каждый четвертый американец ищет или уже нашел работу при помощи этой функции, отмечает администрация социальной сети.