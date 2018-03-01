Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Evraz планирует продать свой металлургический завод на Украине

1 марта 2018, 16:16

Российский производитель стали Evraz уже закрыл сделки по продаже железорудного актива и коксохимического завода на Украине.

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Российский производитель стали Evraz планирует продать свой металлургический завод на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Александра Фролова. 

«Наша стратегия состоит в том, чтобы при наличии соответствующих возможностей продолжить выход из украинских активов, но давать конкретные прогнозы я бы не стал», — цитирует агентство главу компании.

Расположенный в Днепре «Евраз ДМЗ» является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката. 

Evraz уже закрыл сделки по продаже железорудного актива и коксохимического завода на Украине, добавил Фролов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter