Упростить получение гражданства РФ для крымчан предлагают депутаты Госдумы

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Упростить получение гражданства РФ для крымчан, оказавшихся за пределами полуострова на момент его вхождения в состав России, предложено во внесенном на рассмотрение в Госдуму законопроекте, пишут «Аргументы и факты».

Упростить процедуру получения российского гражданства жителям Крыма предложил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Законопроект внесла группа депутатов Госдумы и членов Совфеда, среди которых Ольга Ковитиди и Наталья Поклонская.

Документ предлагает гражданам Украины и лицам без гражданства, жившим в Крыму, но снявшимся с регистрации до 18 марта 2014 года, обращаться с заявлениями о получении гражданства РФ в упрощенном порядке.

Среди таких людей могут быть те, кто временно выехал из Крыма по причинам работы, учебы или лечения, в связи с чем не смог получить российское гражданство по возвращении обратно.