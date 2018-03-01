Более тысячи бизнесменов уберут из черного списка ЦБ

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Центральный банк РФ согласился с предложением Сбербанка исключить из черного списка 1,2 тыс. бизнесменов, с которых сняты подозрения в отмывании денег бизнесменов, сообщает РБК.

«Если человек уверен в своей добропорядочности, но допустил какую-то ошибку, серию случайных операций, то банк готов рассматривать такие случаи на предмет реабилитации такого клиента», — рассказал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Центробанк дал положительный ответ по реабилитации 1,2 тыс. бизнесменов.

С лета 2017 года функционирует система обмена данными о неблагонадежных клиентах между банками. ЦБ рассылает банкам черный список, куда включены люди, получившие отказ в обслуживании из-за подозрений в отмывании доходов. Отказ в обслуживании в одном банке необязательно станет причиной аналогичного отказа в другом.

В ЦБ существует механизм, позволяющий реабилитировать добросовестных клиентов, включенных в черный список по ошибке.