Специалисты ведущих клиник республики осмотрели жителей Мамадыша

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Жители Мамадышского района получили консультации врачей ведущих республиканских клиник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

В рамках федерального проекта «Здоровое будущее» в Мамадыш прибыли специалисты Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы, Республиканского центра медицинской профилактики и Республиканского клинического онкологического диспансера. Прием вели травматолог, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, невролог, маммолог и врач УЗИ-диагностики. За день специалисты приняли более 130 человек.

Детей обследовали на комплексе АРМИС. Комплекс позволяет произвести раннюю диагностику заболеваний. На дополнительное обследование были направлены 35 из 68 осмотренных детей. «Эти дети теперь у нас на контроле, мы остаемся с ними на связи», — отметил главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

Детям также рассказали о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. «Правильное питание и физическая активность, соблюдение режима дня — необходимые составляющие красивой и долгой жизни», — подчеркнул главврач ДРКБ.