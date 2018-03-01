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Экономика и финансы

В Татарстане запустили новую меру господдержки на покупку спецтехники

1 марта 2018, 18:30

В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию механизма господдержки на покупку спецтехники предусмотрено 2 млрд рублей.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Татарстане запустили новую меру государственной поддержки на покупку сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, говорится на сайте Минпромторга РТ.

Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены кредиты на льготных условиях, которые предполагают кредитную ставку порядка 5 процентов годовых. 

В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию механизма господдержки на покупку спецтехники предусмотрено 2 млрд рублей. 

Господдержка будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях. Также от реализации этого механизма господдержки будут обеспечены дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, уточняется в сообщении.


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