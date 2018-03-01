В Татарстане запустили новую меру господдержки на покупку спецтехники

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Татарстане запустили новую меру государственной поддержки на покупку сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, говорится на сайте Минпромторга РТ.

Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены кредиты на льготных условиях, которые предполагают кредитную ставку порядка 5 процентов годовых.

В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию механизма господдержки на покупку спецтехники предусмотрено 2 млрд рублей.

Господдержка будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях. Также от реализации этого механизма господдержки будут обеспечены дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, уточняется в сообщении.