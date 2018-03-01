В Татарстане рекультивированы девять диких карьеров

(Казань, 1 марта, «Татар-иформ»). Рекультивацию девяти диких карьеров провели экологи Татарстана в Альметьевском и Лениногорском районах. В результате проделанной работы удалось восстановить около 75 тысяч кв. метров плодородных земель. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На данных объектах экологи неоднократно выявляли несанкционированные свалки и незаконную добычу полезных ископаемых. Должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с) и по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ (Пользование недрами без лицензии).

Владельцев данных участков обязали провести рекультивацию земель. Работы велись в течение года и на сегодняшний день они выполнены в полном объеме. На участках выровнены откосы, засыпано дно и посажены многолетние травы.