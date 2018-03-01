Российское кино заработало в иностранном прокате 44,3 млн долларов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Российские фильмы собрали в зарубежном прокате 44,3 млн долларов, пишут «Ведомости» со ссылкой на Фонд кино.

Отечественные ленты вне России за прошлый год посмотрели 10,7 млн зрителей. В 2017 году международные сборы российского кино уменьшились в сравнении с предыдущим годом (47,8 млн долларов), а аудитория выросла (в 2016 году отечественные ленты посмотрело 9,3 млн зрителей).

Прокат за пределами России дал отечественной киноиндустрии 17 процентов кассы и зрителей. Наибольшую популярность у иностранных зрителей получил боевик «Защитники».

Жители России в прошлом году потратили на билеты 53,8 млрд рублей, из них 13 млрд рублей – на российское кино. Внутри страны российское кино посмотрели 54,7 млн зрителей.