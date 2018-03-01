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Здоровье и среда

Более 12 тысяч татарстанцев являются «Почетными донорами»

1 марта 2018, 19:48

Всего в республике кровь сдают более 33 тыс. человек.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Татарстане более 12 тысяч «Почетных доноров», пишет газета «Республика Татарстан».

Более 50 тонн крови заготавливают в республике каждый год. В этом принимают участие более 33 тыс. человек, из которых более 12 тыс. носят звание «Почетного донора». 

В прошлом году кровь сдавали почти 66 тыс. раз, переливание крови получили 31,5 тыс. пациентов (по сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился почти на 30 процентов).

Минздрав РТ и Республиканский центр крови ведут активную работу по привлечению новых доноров: проводятся встречи со школьниками и студентами, сдавать кровь призывают членов молодежных движений. Мобильные комплексы РЦК выезжают на предприятия и в районы республики.


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