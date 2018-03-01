Отправка грузов на сети РЖД в феврале выросла почти на 4 процента

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Погрузка на сети РЖД в феврале составила 99,8 млн т, что на 3,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

За январь – февраль погрузка составила 203,3 млн т, что выше на 3,7 процента, чем за такой же период прошлого года.

В частности, за два месяца было отправлено 60,8 млн т каменного угля (рост на 1,1 процента), 12,6 млн т черных металлов (больше на 10,3 процента), 9,97 млн т химических и минеральных удобрений (рост на 6,4 процента), 4,5 млн т зерна (больше на 41,5 процента) и других грузов.