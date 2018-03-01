Перевозка пассажиров на сети РЖД за месяц выросла на 5,4 процента

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В феврале на сети РЖД перевезено 80,7 млн пассажиров, что на 5,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

В пригородном сообщении было отправлено 74,3 млн пассажиров, что больше на 5,4 процента к уровню февраля 2017 года; в дальнем следовании – 6,3 млн, рост на 5,5 процента.

За январь – февраль отправлено 161,8 млн пассажиров. Это выше показателя соответствующего периода прошедшего года на 5,1 процента.

Пассажирооборот на сети РЖД с начала текущего года вырос на 3,7 процента к уровню 2017 года и составил 15,9 млрд пасс/км.