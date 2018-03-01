(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). За прошедшую неделю инфляция в России замедлилась до нуля, пишет «Российская газета», со ссылкой на данные Росстата. Неделей ранее инфляция составляла 0,1 процента.

При этом цены на товары и услуги с начала года выросли на 0,5 процента, а за февраль — на 0,2 процента. Некоторые продукты подешевели, например, свинина и гречневая крупа — на 0,4 процента, а курятина, некоторые мясопродукты, подсолнечное и сливочное масла, рис, соль, водка, печенье и молоко — на 0,1 — 0,2 процента.

Цены на бензин и дизтопливо остались прежними, а овощи и фрукты прибавили в стоимости в среднем 0,9 процента. Наиболее подорожали морковь, лук, белокочанная капуста, огурцы и картофель. Цифры на их ценниках выросли на 1 — 2,2 процента. Подорожали также куриные яйца (на 0,6 процента) и пшено (на 0,4 процента).