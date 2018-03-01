В ряде казанских домов отключат свет

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Плановое отключение электричества грозит ряду казанских домов 2 марта, сообщается на официальном портале казанской мэрии.

С 9.00 до 17.00 света не будет в частных домах Авиастроительного района, находящихся по адресам ул. Бадаева, 28-46, ул. Бестужева, 31-39, 41-65, 88-110, ул. Пестеля, 70а-90, 87-107, 88-110, ул. Пожарского, 42а-50, пер. Пожарского, 1-29, 4-24 а, б, ул. Серафимовича, 89-129, 1-я Пермская, 1-29, 2-я Пермская.

Также электричество отключат с 9.00 до 18.00 в Советском районе, в поселках Карьер (без электричества на это время будет ул. Учительская) и Константиновка по следующим адресам: ул. Бирюсовая, 1а, 1б, 1в, 1г, ул. Привольная, 2-6, ул. Советская, 77а. В поселке Кульсеитово света не будет по адресам: ул. Главная 87-103, ул. Зеленая, 2, 17а, ул. Зеркальная, 21-27, ул. Набережная, 2-26.

Электричество будет отключено в связи с плановыми работами, которые проводит ОАО «Сетевая компания».