В России за год арестовали почти 500 тыс. литров «незамерзайки»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Роспотребнадзор за год предотвратил продажу почти 500 тыс. литров стеклоомывающей жидкости, сообщается на сайте ведомства.
Специалисты территориальных органов Роспотрбнадзора проверили свыше шести тыс. объектов, которые производят и продают стеклоомывающую жидкость.
В ходе проверок эксперты оценивали содержание метанола, который запрещен для использования в качестве сырья в указанной продукции.
В результате сотрудники ведомства составили более 1,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях и наложили около 800 штрафов на сумму свыше 17,2 млн руб. В правоохранительные органы направлено более 380 дел.