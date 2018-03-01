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Общество

В России за год арестовали почти 500 тыс. литров «незамерзайки»

1 марта 2018, 23:02

Специалисты территориальных органов Роспотрбнадзора проверили свыше шести тыс. объектов, которые производят и продают стеклоомывающую жидкость.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Роспотребнадзор за год предотвратил продажу почти 500 тыс. литров стеклоомывающей жидкости, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты территориальных органов Роспотрбнадзора проверили свыше шести тыс. объектов, которые производят и продают стеклоомывающую жидкость.

В ходе проверок эксперты оценивали содержание метанола, который запрещен для использования в качестве сырья в указанной продукции.

В результате сотрудники ведомства составили более 1,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях и наложили около 800 штрафов на сумму свыше 17,2 млн руб. В правоохранительные органы направлено более 380 дел.


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