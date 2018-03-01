Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

На ремонт Казанского цирка дополнительно выделили более 300 млн рублей

1 марта 2018, 19:30

Подрядчик отремонтирует кровлю, входные группы, оконные проемы, двери и т. д., а также благоустроит территорию цирка.
По подсветке Казанского цирка можно будет определять погоду
В Казанском цирке заменили водопровод и систему отопления
В Казанском цирке новая программа – шоу «Фантом-тропик»
Детская цирковая школа РТ стала обладателем гран-при на международном конкурсе в Ижевске
Артисты столичных цирков СНГ представят в Казани цирковой мюзикл

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). На ремонт Казанского цирка дополнительно выделили более 326,5 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступило ГИСУ РТ, выбор исполнителя пройдет 19 марта. 

Подрядчик тремонтирует кровлю, входные группы, оконные проемы, двери и т. д., а также благоустроит прилегающую территорию цирка.

Казанский цирк возобновит свою работу с 17 марта, а вновь запустить его после капремонта поможет сборная команда артистов, большая часть которых представлена сотрудниками «Росгосцирка».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter