На ремонт Казанского цирка дополнительно выделили более 300 млн рублей

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). На ремонт Казанского цирка дополнительно выделили более 326,5 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступило ГИСУ РТ, выбор исполнителя пройдет 19 марта.
Подрядчик тремонтирует кровлю, входные группы, оконные проемы, двери и т. д., а также благоустроит прилегающую территорию цирка.
Казанский цирк возобновит свою работу с 17 марта, а вновь запустить его после капремонта поможет сборная команда артистов, большая часть которых представлена сотрудниками «Росгосцирка».