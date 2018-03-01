Депутат из Муслюмовского района дал приятелю покататься служебное авто, а потом обвинил его в угоне

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Депутата сельского поселения в Татарстане подозревают в ложном доносе, сообщили ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Депутата Совета Нижнетабынского поселения Муслюмовского района республики 32-летнего Рузаля Хафизова обвиняют в престулении, совершенном по статье «Заведомо ложный донос».

По версии следствия, Хафизов в октябре прошлого года одолжил знакомому для личных целей свой служебный автомобиль «Шевроле Нива». Ночью 30 октября знакомый подозреваемого попал в серьезное ДТП и разбил «Ниву».

Чтобы скрыть факт незаконного использования служебного автомобиля, Хафизов спустя несколько дней написал заявление в полицию об угоне. В документе он уточнил, что машину украл именно его знакомый. Однако в ходе тщательной проверки слова депутата не нашли подтверждения.

Расследование уголовного дела продолжается.

