Олимпиада Университета Иннополис прошла в трех странах

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Открытая олимпиада Университета Иннополис прошла одновременно в трех странах — России, Белоруссии и Киргизии, сообщает пресс-служба университета.

Олимпиада по информатике собрала 250 участников в Иннополисе, Санкт-Петербурге, Минске и Бишкеке.



В мероприятии приняли участие школьники из Боснии и Герцеговины, Китая, Эстонии, Венгрии, Израиля, Латвии, Нидерландов, Сербии, Азербайджана, Туркменистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и 30 российских регионов.

Победителями олимпиады стали 20 участников. Учащийся 9-го класса из Казани Ильдар Гайнуллин, который проходил дополнительную подготовку в Университете Иннополис, стал абсолютным победителем.

Победители и призеры соревнования получают льготы при поступлении в российские вузы — поступление без вступительных испытаний или зачисление результатов олимпиады как 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.

Для иностранных участников в рамках мероприятия прошел очный отбор на получение образовательного гранта, покрывающего 100 процентов стоимости обучения в Университете Иннополис.