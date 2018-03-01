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Культура

Картина Пабло Пикассо продана с торгов за 70 млн долларов

1 марта 2018, 11:40

Картина Пабло Пикассо продана с торгов за 70 млн долларов Проданная картина «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)» написана в 1937 году.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Полотно Пабло Пикассо продано на торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне за 69,4 млн долларов, пишут «Известия».

Проданная картина «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)» написана в 1937 году. На холсте изображена одна из муз великого живописца.

Другая работа Пикассо «Мушкетер и сидящая обнаженная», написанная в 1967 году, была продана за 19,8 млн долларов, картина «Фигура» (1930) – за 11,6 млн долларов.

Совокупная выручка по итогам торгов в Лондоне составила 208,8 млн долларов.


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