В Казани проходит гражданская панихида по погибшему сотруднику ОМОН Росгвардии

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня на базе постоянной дислокации ОМОН Управления Росгвардии простились с трагически погибшим в бойне в доме на ул. Авангардной бойцом спецназа прапорщиком Денисом Иванченко. У погибшего осталось трое сыновей.

Денис Иванченко родился 15 марта в Москве. Буквально через две недели ему должно было исполниться 39 лет. С марта 2006 года он проходил службу в подразделениях вневедомственной охраны в разных ОВД Московской области.

В феврале 2013 года он был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в МВД по РТ. В 2015 поступил в ОМОН.

Иванченко трагически погиб в ночь на 28 февраля во время спецоперации по захвату стрелка в доме на улице Авангардной. Нетрезвый мужчина устроил бойню прямо в подъезде, ранил полицейского и жителя дома. В какой-то момент он попал дробью в шею спецназовцу. Травма оказалась смертельной.

Сотрудники полиции, спецназа по очереди подходили к гробу и клали цветы. Некоторые задерживались, мысленно прощаясь с дорогим другом и верным товарищем.

На лицах людей – скорбь и боль от утраты. Даже суровые бойцы ОМОН не могли сдержать эмоций.

Проститься с Денисом пришли не только бойцы ОМОН, но и бойцы СОБР, пилоты авиации Росгвардии, других подразделений, а также полицейские.

«Он прекрасно пел. Он был отличным другом и товарищем. Прости нас, Денис. Пусть земля тебе будет пухом», – произнёс начальник.

«Это был один из лучших моих сотрудников. Хочу попросить прощения у родственников за то, что мы потеряли такого боевого товарища», – сказал командир роты.

«Я жил с ним по-соседству. Когда он начинал петь, мы выключали телевизор и садились слушать. Восхищались его талантом», – сказал один из товарищей Дениса.

«Когда узнал о том, что случилось, несколько минут не мог в себя прийти. Денис служил в горячих точках и как-то раз прислал открытку, а там написано: „Привет с Чечни!”. Мы очень за него переживали», – поделился старший брат Дениса Эдуард.

«Много было сказано... Очень тяжело... Спасибо всем вам, что были рядом с ним», – сказал младший брат Дениса Руслан.

«Он был примерным семьянином. Его терпению можно было только позавидовать. Он мог найти общий язык с кем угодно. Не помню, чтобы он злился», – рассказал друг семьи.

Похоронят Дениса Иванченко сегодня на Самосыровском кладбище.