К ЧМ-2018 выпустят путеводитель по ночной Казани

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Казани к Чемпионату мира по футболу 2018 года выпустят путеводитель по вечерней и ночной Казани. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

В справочник войдет информация о смотровых площадках, городских достопримечательностях, объектах культурного наследия, гастрономических заведениях, ночных клубах, развлекательных центрах, театрах и кинотеатрах.

Брошюру на русском и английском языках в количестве 100 тыс. экземпляров будут распространять в общепитах, гостиницах и развлекательных заведениях. Также справочник можно будет получить у специальных «ночных волонтеров».

В последующем планируется запустить аналогичное мобильное приложение.