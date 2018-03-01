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К ЧМ-2018 выпустят путеводитель по ночной Казани

1 марта 2018, 11:48

Справочник расскажет туристам о достопримечательностях столицы Татарстана.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Казани к Чемпионату мира по футболу 2018 года выпустят путеводитель по вечерней и ночной Казани. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

В справочник войдет информация о смотровых площадках, городских достопримечательностях, объектах культурного наследия, гастрономических заведениях, ночных клубах, развлекательных центрах, театрах и кинотеатрах. 

Брошюру на русском и английском языках в количестве 100 тыс. экземпляров будут распространять в общепитах, гостиницах и развлекательных заведениях. Также справочник можно будет получить у специальных «ночных волонтеров».

В последующем планируется запустить аналогичное мобильное приложение.


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