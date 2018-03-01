Число федеральных льготников в РТ за год увеличилось на 3 процента

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Число федеральных льготников в Татарстане в течение года увеличилось на 3 процента, сообщил сайт Министерства здравоохранения РТ. Сейчас в республике проживают 114 703 федеральных льготника (из 341 151 человек, находящихся в региональном сегменте федерального регистра). Каждый из них обеспечивается лекарствами на 823,4 рубля в месяц. Это на 16,2 рубля больше, чем в 2017 году.

Средняя стоимость льготного рецепта в 2017 году составила 667,39 рубля по РТ и 733,41 рубля — по Казани. Самые востребованные лекарства — препараты для лечения онкогематологических заболеваний.