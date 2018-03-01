(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). 76-летняя женщина серьезно пострадала в результате ДТП с автобусом и легковушкой в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в самом конце рабочего дня на Кировской дамбе в Казани. По предварительной версии, 39-летний водитель автобуса «Нефаз» не выбрал безопасную дистанции и столкнулся с впереди идущим автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП пострадала 76-летняя пассажирка автобуса. Врачи диагностировали у нее перелом со смещением правой лонной кости таза и ушиб локтя.

Водитель отечественной легковушки не пострадал, что нельзя сказать о его автомобиле. Заднюю часть «Лады» серьезно помяло при столкновении.