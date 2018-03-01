Тарантино снимет Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо в своем новом фильме

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Голливудский продюсер Квентин Тарантин снимет в главных ролях Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо в новом фильме, который получил название «Однажды в Голливуде», пишет «Газета.Ру».

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он посвящен секте серийного убийцы Чарльза Мэнсона и рассказывает об убийстве Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански. Действия будут разворачиваться в 1969 году. Ди Каприо выступит в роли Рика Далтона – бывшего актера телесериала, а Питт сыграет его каскадера Клиффа Бута. Соседкой Далтона окажется Тейт.



Тарантино рассказал, что пять лет писал сценарий к фильму. Он планирует выпустить ленту на экраны 9 августа 2019 года — в этот день исполнится 50 лет со дня убийства Шэрон Тейт членами секты Мэнсона.



В 2016 году Леонардо Вильгельм Ди Каприо получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а также награды в номинации «Лучшая мужская роль» британской премии BAFTA за исполнение роли Хью Гласса в фильме «Выживший».