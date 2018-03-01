В Польше запретили «бандеровскую идеологию»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Польше вступил в силу закон, запрещающий пропаганду «бандеровской идеологии», пишут «Известия».

Новый закон предполагает уголовную ответственность за публичное обвинение польской нации в причастности к преступлениям Третьего рейха, в частности к холокосту. Три года тюрьмы можно получить также за использование формулировки «польские концлагеря».

Документ подписал Президент Польши Анджей Дуда две недели назад. Конституционный суд страны не приостановил вступление закона в силу.

Польский закон уже раскритиковали Украина, Израиль и США. Израиль также осудил инициативу Варшавы о наказании за фразу «польские лагеря смерти». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху увидел в этом попытки «отрицания холокоста».