«Почта России» повысила зарплату своим сотрудникам на пять процентов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). «Почта России» с 1 марта повысила зарплату своим сотрудникам на пять процентов. Повышение затронет 154 тыс. линейных сотрудников, на эти цели компания направит 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Зарплату повысят всех сотрудников городских отделений почтовой связи: почтальонам, операторам связи, начальникам отделений и их заместителям, а также линейному персоналу почтамтов по всей стране.

Всего у «Почты России» около 350 тысяч сотрудников. Таким образом, повышение зарплаты коснется примерно 44 процентов персонала.

Нагрузка на сотрудников городских отделений почтовой связи значительно увеличилась в последние годы в связи с непрерывным ростом количества посылок и мелких пакетов с заказами россиян из Интернет-магазинов, отмечается в сообщении.