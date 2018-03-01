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Экономика и финансы

«Почта России» повысила зарплату своим сотрудникам на пять процентов

1 марта 2018, 11:14

Повышение зарплаты затронет всех сотрудников городских отделений почтовой связи: почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их замов.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). «Почта России» с 1 марта повысила зарплату своим сотрудникам на пять процентов. Повышение затронет 154 тыс. линейных сотрудников, на эти цели компания направит 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Зарплату повысят всех сотрудников городских отделений почтовой связи: почтальонам, операторам связи, начальникам отделений и их заместителям, а также линейному персоналу почтамтов по всей стране. 

Всего у «Почты России» около 350 тысяч сотрудников. Таким образом, повышение зарплаты коснется примерно 44 процентов персонала.

Нагрузка на сотрудников городских отделений почтовой связи значительно увеличилась в последние годы в связи с непрерывным ростом количества посылок и мелких пакетов с заказами россиян из Интернет-магазинов, отмечается в сообщении.


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