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Экономика и финансы

В России стартовал второй этап амнистии капиталов

1 марта 2018, 11:02

Первый этап амнистии прошел в 2015 — 2017 годах, он позволил богатым россиянам задекларировать зарубежное имущество, избежав налоговых претензий.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В России стартовал второй этап амнистии капиталов, он продлится до конца февраля 2019 года, сообщает РИА Новости. 

Первый этап амнистии прошел в 2015 — 2017 годах. Он позволил богатым россиянам задекларировать зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий — выплат налога на прибыль или НДФЛ.

По разным оценкам, амнистией воспользовались около семи тысяч жителей России, что меньше предполагаемых ранее показателей. Тем не менее с начала 2018 года российские финансовые учреждения зафиксировали поступления средств из-за рубежа в рекордно высоких объемах.


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