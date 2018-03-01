(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В России стартовал второй этап амнистии капиталов, он продлится до конца февраля 2019 года, сообщает РИА Новости.

Первый этап амнистии прошел в 2015 — 2017 годах. Он позволил богатым россиянам задекларировать зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий — выплат налога на прибыль или НДФЛ.

По разным оценкам, амнистией воспользовались около семи тысяч жителей России, что меньше предполагаемых ранее показателей. Тем не менее с начала 2018 года российские финансовые учреждения зафиксировали поступления средств из-за рубежа в рекордно высоких объемах.