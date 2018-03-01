Министерство труда и социальной защиты РФ не будет возрождать вытрезвители

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты РФ не будет восстанавливать систему вытрезвителей, сообщает пресс-служба ведомства. О том, что Минтруд России займется воссозданием вытрезвителей, рассказал в опубликованном сегодня интервью «Известиям» директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, отметив, что в некоторых городах вытрезвители будут существовать при наркологических учреждениях или органах соцзащиты, а в других — будут самостоятельными. Когда вытрезвители снова начнут работать, врач не уточнил. «Заявление Евгения Брюна о том, что вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Вытрезвители упразднили в 2011 году после принятия закона «О полиции», в котором предписывается доставлять граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения в больницы.