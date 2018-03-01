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Замгендиректора «Аэрофлота» Джорджио Каллегари уйдет со своего поста

1 марта 2018, 10:50

Джорджио Каллегари сосредоточит силы в управлении семейным бизнесом в Италии.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Джорджио Каллегари уйдет со своего поста и покинет авиаотрасль, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Аэрофлот» уже начал искать нового кандидата на эту должность. Каллегари покинет свой пост с сегодняшнего дня и посвятит себя семейному бизнесу в Италии.

«Я принял непростое для себя решение уйти из авиационной отрасли, в которой я проработал около тридцати лет. Я горд тем, что мне довелось принять участие в написании страниц истории нового „Аэрофлота“», — отметил Каллегари.


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