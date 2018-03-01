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Экономика и финансы

ФАС начала расследование из-за повышения цен на SMS-рассылки

1 марта 2018, 10:40

Антимонопольная служба проверит сотовых операторов «большой четверки» из-за появившихся данных о росте цен на рассылки для банков.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в отношении сотовых операторов из-за возможного увеличения стоимости SMS-рассылки для банков, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.

Фигурантами антимонопольного дела являются МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2».

Расследование продлится до 20 марта. Если ФАС установит признаки нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты меры — выдано предупреждение или возбуждено дело.

Рассылки могли подорожать из-за принятого Госдумой РФ закона об обязательном информировании банками заемщиков о задолженности и остатке кредитования при совершении каждой операции по карте.


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