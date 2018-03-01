(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Казани появится новый экскурсионный маршрут. С 1 мая этого года двухэтажные туристические автобусы поедут по новому маршруту. Об этом рассказал на сессии Казгордумы гендиректор компании «City Sightseeing в России» Роман Крылов, сообщает пресс-служба исполкома города.

В список объектов, которые будут показывать туристам во время новой экскурсии, вошли, в частности, Центр семьи «Казан», «Татнефть-Арена», Дворец водных видов спорта и стадион «Казань-Арена». Сейчас идут переговоры с судоходными компаниями о запуске комбинированных туров на автобусах и речных «трамвайчиках».