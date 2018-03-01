(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Пьяный мужчина ранил троих человек из ружья в Санкт-Петербурге, сообщает Интерфакс.

Дорожный конфликт произошел накануне под Володарским мостом в Санкт-Петербурге. Автомобиль «Форд» под управлением автоледи столкнулся с автомобилем «Вольво». Между участниками ДТП возник конфликт, и женщина вызвала на подмогу своего мужа. Мужчина прихватил из дома «весомый аргумент» – ружье, и отправился на защиту любимой. Долго не думая, на чьей стороне правда, стрелок начал палить по водителю и пассажирам, находящимся в шведском автомобиле.

Услышав выстрелы, очевидцы вызвали наряд полиции. Прибывшие к месту ЧП стражи порядка попытались угомонить дебошира, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух. Но это не возымело должного результата. Тогда полицейские выстрелили в мужчину и ранили его.

В результате инцидента трое человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.