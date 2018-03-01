(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах во время ДТП девочке сломали нос, об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 28 февраля на проспекте Вахитова напротив дома № 54а. 28-летний водитель автомобиля «Лада» десятой модели, двигаясь в сторону проспекта Сююмбике, не уступил дорогу 15-летней девочке, которая переходила проезжую часть по «зебре».

Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и ушиб бедра. Девочка доставлена в БСМП.

В этот же день в Автограде под колеса автомобилиста попала еще одна челнинка. ДТП произошло на проспекте Набережночелнинский, напротив дома № 21Г. 31-летняя женщина переходила дорогу по пешехойя травмой и сотрясением головного мозга доставлена в больницу.