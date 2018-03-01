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Полиция Таиланда обвиняет Настю Рыбку в нанесении ущерба репутации страны

1 марта 2018, 10:18

Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и Анастасию Вашукевич, которую все знают как Настю Рыбку, обвинили в нанесении ущерба репутации Таиланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Таиланда Критсана Паттханачарена.

Ранее молодых людей задержали за проведение нелегального секс-тренинга. В полиции заявили, что они не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации королевства и должны понести ответственность за содеянное.

Сообщалось, что Александр Кириллов написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище.


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