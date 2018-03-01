Роскомнадзор предупредил об опасности GetContact и подобных ему приложений

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Роскомнадзор предупредил, что мобильные приложения, позволяющие пользователям узнать, как они записаны в чужих телефонных книжках, угрожают сохранности личных данных, сообщают РИА Новости. Заявление специалистов Роскомнадзора сопровождается скриншотом из GetContact — одного из самых популярных приложений в PlayMarket и AppStore.

«Устанавливая подобные приложения, вы даете им доступ ко всей информации со своей страницы или телефона», — отмечается в сообщении. Роскомнадзор также предупредил в нем, что недобросовестные разработчики подобных приложений могут продавать собранную базу данных коллекторам, мошенникам или продавцам услуг. Кроме того, в контактных данных телефона могут быть PIN-коды банковских карт и пароли от личных кабинетов, которые также могут стать добычей мошенников. Поэтому Роскомнадзор рекомендует внимательно изучать правила обработки данных перед установкой сомнительных приложений.