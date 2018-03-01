La Primavera и камаловцы исполнили шедевры классики на татарском языке

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова и актеры Камаловского театра — Люция Хамитова и Искандер Хайруллин выступили в последний день зимы с необычной программой, сообщает Минкультуры РТ.

Шедевры классической литературы прозвучали на татарском языке. Среди них — монологи Эльвиры и Сганареля из «Дона Жуана», диалог Оргона и Дорины из «Тартюфа» Мольера, диалог Маши и Вершинина из чеховских «Трех сестер», монолог Джульетты из «Ромео и Джульетты» и другие.

Выступление актеров сопровождала музыка Вивальди, Моцарта, Чайковского.

Народная артистка Татарстана Люция Хамитова отметила, что диалоги и монологи актеры привыкли произносить в контексте спектакля, а здесь они прочитали их в сопровождении оркестра. По словам артистки, им удалось уловить единение музыки и драматического текста.

Худрук Рустем Абязов отметил, что и музыканты, и актеры с удовольствием работали над этим проектом, а Люция Хамитова и Искандер Хайруллин оказались очень музыкальными актерами.