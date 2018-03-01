Въезд в Казань украсили 300 светящихся архитектурных элементов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Кировском районе вдоль Горьковское шоссе поставили 300 светящихся архитектурных элементов, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Светящиеся символы установлены в рамках проекта «Казань встречает». На въезде в город жителей встречает надпись «Казань встречает», на выезде автомобилистов провожает фраза «До встречи». В стиле официальной айдентики города были созданы элементы в виде тюльпанов, Казанской Чаши и Башни Сююмбике.

Горьковское шоссе является зоной въезда в город из Москвы, трасса ежечасно пропускает около 5 тыс. автомобилей.