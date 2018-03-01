Продолжительность рабочей недели Илона Маска составляет 85 — 100 часов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Продолжительность рабочей недели главы SpaceX и Tesla Илона Маска составляет 85 — 100 часов, пишет «Российская газета». 80 процентов этого времени бизнесмен посвящает инженерному проектированию и дизайну.

«Постоянное внедрение инноваций и повышение производительности», по словам Илона Маска, именно на это направлена его деятельность. Успех пришел к предпринимателю, в том числе, и из-за хорошей организации рабочего времени. На решение каждого вопроса Илон Маск тратит не более пяти минут. Примерно столько же времени у него уходит на обед, который совмещается с деловыми встречами. Кроме того, Илон Маск игнорирует большинство телефонных звонков, не тратит много времени на чтение электронных писем и спит шесть часов в сутки.