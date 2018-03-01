AliExpress запустит в России соцсеть «Клуб шопоголиков» и биржу блогеров

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Китайская торговая площадка AliExpress с 1 марта запускает в России социальную сеть «Клуб шопоголиков» и биржу блогеров AliExpress Connect, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Выходить на AliExpress Connect смогут верифицированные блогеры, у которых есть не менее 5 тыс. подписчиков. Задачи для них, как и гонорары, будут определены заранее. Доступ к площадке предусмотрен как из мобильного приложения, так и из десктоп-версии сайта.

Социальная сеть «Клуб шопоголиков» интегрирована в мобильное приложение компании, на которое приходится более 60 процентов заказов.