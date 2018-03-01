Автоледи «догнала» троллейбус в Казани

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Женщина-водитель «догнала» троллейбус в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Сегодня утром на улице Танковой в Казани молодая автоледи на «Хендай» не выбрала безопасную дистанцию и «догнала» троллейбус. От удара малолитражку выбросило на обочину. В результате аварии девушка получила сотрясение мозга, а также ушиб грудной клетки и колена.
От столкновения сильно пострадал корейский автомобиль. Обе фары, бампер и капот серьезно деформированы.