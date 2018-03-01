СМИ: Пассажиропоток ВСМ Москва—Казань на первых участках может оказаться ниже прогнозного

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань на первых участках пассажиропоток может оказаться ниже прогнозного, пишет «Коммерсантъ».

Спрогнозированный пассажиропоток ВСМ на участке Москва—Владимир — 1,03 млн человек в 2020 году и 3,3 млн — в 2030-м, на участке Москва—Нижний Новгород — 1,7 млн и 5,3 млн человек соответственно.

Однако как следует из протокола двух февральских совещаний в Министерстве транспорта РФ, которые есть в распоряжении газеты, расчеты вызывают сомнения. Недобор пассажиров концессионеру должен компенсировать бюджет.

В расчетах пассажиропотока ВСМ эксперты учитывали, что скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» до Нижнего Новгорода отменят, а вмсете с ними и электрички на этом направлении. В РЖД и администрации Нижегородской области опровергают предположения об отмене поездов, пишет издание.

ВСМ Москва—Казань призвана сократить время в пути между городами до 3,5 часа. Цена магистрали — порядка 1,26 трлн руб. Партнером проекта станет консорциум китайских компаний.