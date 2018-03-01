«Татнефть» увеличила долю в негосударственном пенсионном фонде до 62,4 процента

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). «Татнефть» увеличила долю владения в Национальном негосударственном пенсионном фонде (НПФ) до 62,4 процента, пишет «Коммерсантъ».

По данным Центробанка России, НПФ занимает 12-е место по пенсионным накоплениям (15,5 млрд руб.) и 14-е — по пенсионным резервам (12,5 млрд руб.). Активы фонда составляют 34,5 млрд руб. Крупнейшие акционеры фонда, помимо «Татнефти»: банк «Зенит» (27,9 процента), его дочерний банк «Девон-кредит» (7,1 процента) и ООО «Зента» (9,3 процента).

«Татнефть» увеличила долю владения в НПФ, приобретя равную 4,6 процента долю ИФК «Солид». «Сделка была совершена на рыночных условиях. "Татнефть" предложила за наш пакет хорошую цену — значительно большую, чем мы вложили на старте проекта», — отметил первый заместитель гендиректора ИФК «Солид» Юрий Новиков. Эксперты полагают, что сумма сделки составила около 200 млн руб.

Напомним, что в марте прошлого года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Татфондбанка», где «Татнефть» держала около 8 млрд руб. Позже «Татнефть» увеличила свою долю в банке «Зенит» до 71,9 процента, став ключевым собственником НПФ. Из 62,4 процента акций Пенсионного фонда, принадлежащих «Татнефти», в том числе, 25,2 процента контролируются через «Зенит».