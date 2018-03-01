(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). 56-летний мужчина сломал ногу под колесами автобуса в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Вчера около девяти вечера недалеко от дома №46/4 по улице Гвардейской водитель автобуса сбил 56-летнего мужчину. По невыясненным пока причинам, шофер покинул место ДТП. В результате наезда у пострадавшего сломана кость левой стопы.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.