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Культура

В Бухаре прошел вечер татарской поэзии и музыки

1 марта 2018, 22:19

В Бухаре прошел вечер татарской поэзии и музыки В областной библиотеке имени Абу Али ибн Сино прозвучали музыкальные и литературные произведения на татарском языке.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Вечер татарской народной поэзии и музыки в Бухаре, организованный Татаро-башкирским национально-культурным центром Бухарской области, был посвящен любви. Об этом сообщает пресс-служба центра.

В областной библиотеке имени Абу Али ибн Сино прозвучали музыкальные и литературные произведения на татарском языке. Кроме того, члены центра подготовили и танцевальные номера. Все в этот вечер раскрывало тему любви: к Родине, дому, родному языку, культуре, традициям и обычаям, к семье, близким, окружающему миру.

Интерес к творческому вечеру проявили и представители Русского культурного центра, работники областной библиотеки и жители Бухары.


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