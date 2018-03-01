В Бухаре прошел вечер татарской поэзии и музыки

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Вечер татарской народной поэзии и музыки в Бухаре, организованный Татаро-башкирским национально-культурным центром Бухарской области, был посвящен любви. Об этом сообщает пресс-служба центра.

В областной библиотеке имени Абу Али ибн Сино прозвучали музыкальные и литературные произведения на татарском языке. Кроме того, члены центра подготовили и танцевальные номера. Все в этот вечер раскрывало тему любви: к Родине, дому, родному языку, культуре, традициям и обычаям, к семье, близким, окружающему миру.

Интерес к творческому вечеру проявили и представители Русского культурного центра, работники областной библиотеки и жители Бухары.