(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). По предварительной информации, две женщины погибли в страшном пожаре в жилом доме в Раменском, сообщает «5 канал».

Сообщение о ЧП пришло по единому номеру вызова экстренных служб 112 около половины восьмого утра. Очевидцы сообщили, что горит жилой пятиэтажный дом по улице Кирова в Раменском.

На данный момент известно о двух погибших женщинах. Одну спасатели нашли на лестнице, вторую на балконе. Еще четверо человек, среди которых двое детей, пострадали.

На кадрах видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, как люди, пытаясь спастись, выпрыгивают из окон и с балконов дома.

Некоторые из очевидцев сообщают, что до возникновения пожара они слышали громкий хлопок. Не исключено, что возгорание произошло из-за взрыва бытового газа.

К месту ЧП прибыли кареты «Скорой помощи» и пожарные.