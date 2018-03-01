В Баку отметили Всемирный день татарской кухни

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В одном из турецких ресторанов Баку отпраздновали Всемирный день татарской кухни. Об этом сообщает представительство РТ в Азербайджане.

Праздник отметили конкурсом по приготовлению традиционных татарских блюд. Жюри оценивало вкусовые качества, яркость презентации и оформления. В итоге награды получили авторы трех самых вкусных кулинарных произведений из 12 представленных. Алсу Юсупова взяла первое место с чак-чаком и домашней лапшой, второе место досталось Таджибе Бабаевой, приготовившей сладкий плов и пирог с творогом, третье – Раузе Алиевой, презентовавшей перемячи.

В конкурсе приняли участие не только местные татары, но и азербайджанцы, русские и лезгины, которые впервые попробовали приготовить национальную татарскую выпечку и выставить ее на суд жюри.

Сопровождали вечер номера ансамбля «Ак калфак» и гармониста Исмаила Сафина.

Всемирный день татарской кухни был учрежден в 2006 году и отмечается ежегодно 28 февраля в России, странах СНГ, а также за рубежом в день рождения известного повара Юнуса Ахметзянова – мастера татарской кулинарии, автора многочисленных книг и сборников с блюдами татарской кухни.