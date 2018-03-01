В России повысится стоимость акцизов на алкоголь и табак

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак, которые ввозятся в РФ из-за рубежа. Проект соответствующего постановления размещен на едином портале раскрытия информации.

Стоимость акцизных марок для табачной продукции планируется поднять со 150 рублей за 1 тыс. штук до 200 рублей за 1 тыс. штук (без учета НДС), говорится в пояснительной записке к документу.

Стоимость акцизных марок на алкоголь власти страны предлагают повысить с 1,7 тыс. рублей до 1 тыс. 850 рублей за 1 тыс. штук (без учета НДС).

Повышение цен объясняется высоким уровнем инфляции, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий, индексацией заработной платы.