Эксперты назвали самую серьезную угрозу для мирового бизнеса

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Проблема кибербезопасности является главной угрозой для роста мирового бизнеса, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC.

Еще в прошлом году киберугрозы располагались на пятом месте в списке угроз для бизнеса. В 2018 году они заняли первое место в перечне.

Кроме того, руководители компаний включили киберугрозы в тройку самых серьезных рисков. Согласно опросу, этой проблемой обеспокоен 41 процент инвесторов и аналитиков.

Также в топ-5 угроз, которые респонденты ожидают в течение года, вошли темпы технологических изменений, популизм, протекционизм и геополитическая нестабильность.