Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Эксперты назвали самую серьезную угрозу для мирового бизнеса

1 марта 2018, 09:30

В топ-5 угроз, которые респонденты ожидают в течение года, вошли темпы технологических изменений, популизм и протекционизм.
МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики
«Deutsche Bank»: «Цена 200 долларов за баррель нефти обрушит мировую экономику»
Минфин США: «Высокие цены на нефть являются тяжелым бременем»
Статистика из США в роли «последнего гвоздя в гроб»
Экономика США – камень преткновения для стран АТР

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Проблема кибербезопасности является главной угрозой для роста мирового бизнеса, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC.

Еще в прошлом году киберугрозы располагались на пятом месте в списке угроз для бизнеса. В 2018 году они заняли первое место в перечне. 

Кроме того, руководители компаний включили киберугрозы в тройку самых серьезных рисков. Согласно опросу, этой проблемой обеспокоен 41 процент инвесторов и аналитиков. 

Также в топ-5 угроз, которые респонденты ожидают в течение года, вошли темпы технологических изменений, популизм, протекционизм и геополитическая нестабильность.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter