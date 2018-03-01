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Общество

Россиян начнут тестировать на наркотики и алкоголь на работе

1 марта 2018, 09:52

Существует успешный опыт внедрения тестов на Новолипецком металлургическом заводе.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Россиян начнут тестировать на наркотики и алкоголь на рабочем месте. Такую перспективу озвучил директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, пишут «Известия».

По его словам, существует успешный опыт внедрения подобных тестов на Новолипецком металлургическом заводе, а также в ряде других предприятий.

«Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы и проводить там профилактическую работу», – заявил Брюн.

Речь идет в первую очередь об опасных производствах, пояснил специалист. Однако предполагается, что охват станет тотальным.

«Там, где работает мужское население, пораженность потреблением психоактивных веществ достаточно высока. Наркотики в меньшей степени, наркоманы – все-таки неработающее население, а среди работающих – большая проблема курение и алкоголь», – отметил Брюн.

Предполагается, что коллективные договоры на предприятиях будут включать пункты по профилактике курения и алкоголизма. Специалисты бьют тревогу в связи с тем, что хронические алкоголики и наркоманы умирают в работоспособном молодом возрасте.

«Плюс снижение общей производительности труда, брак, прогулы. Все это достаточно большая нагрузка на нашу экономику», – считает Брюн.

По его словам, «страна теряет до 5 процентов ВВП из-за алкоголя и наркотиков».


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